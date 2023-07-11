Жару до +36 прогнозируют в Алтайском крае

Из жары в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край возвращается жара. Уже 11 июля температура поднимется до +30 и выше, сообщают синоптики краевого Гидрометцентра.

Дневная температура оставит от +25 до +30 градусов, по западу прогнозируют жару до +36. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер подует со стороны юго-востока со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут до 13 м/с.

В Барнауле дневная температура воздуха составит от +28 до +30 градусов. Также преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Отметим, что с 11 по 14 июля в Алтайском крае действует штормпрогноз из-за аномальной жары до +35 и выше.