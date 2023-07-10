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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:32

Стали известны подробности побега мальчика из детского лагеря на Алтае

Ребенок пропал вечером 9 июля
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Следком

Следком

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка в Республике Алтай. Как сообщили в пресс-службе ведомства, до сих пор его местонахождение неизвестно.

По предварительным данным, вечером 9 июля мальчик самовольно покинул территорию детского лагеря «Манжерок» в Майминском районе. При себе у него был телефон: с ним выходят на связь, но он отказывается сообщать о своем местонахождении.

- Несовершеннолетний и ранее самовольно уходил как из дома, так и из образовательной организации специализированного типа, состоит на профилактическом учете, - отметили в следкоме.

Поиски мальчика пока не принесли результатов. Если кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить правоохранителям:

- 8-913-999-9072;

- 02 или 8 (388-44) 21843.