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НовостиОбщество10 июля 2023 11:02

В барнаульском парке установят туалет за 5 млн рублей

Найти поставщика пока не удалось
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Туалет

Туалет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле для парка «Центральный» планируют закупить туалет за 4,7 млн рублей. Объект должен соответствовать ряду требований, сообщает «Толк» со ссылкой на сайт ЕИС «Закупки».

Модульный туалет должен быть доступен маломобильным гражданам и быть защищенным от вандалов. Длина его должна составлять 6,8 метра, а высота – от 2,7 метров. Снаружи должна быть отделка фанерой, а также покрытие из трудногорящего пластика. Унитазы должны быть гравитационными, а механизмы – из нержавеющей стали.

У туалета появится пандус с антискользящим покрытием и звонков для вызова персонала. Предусмотрена также антивандальная стойка с таким же зеркалом, а диспенсер мыла – из ударопрочного пластика.

К слову, пока что способный выполнить условия подрядчик не нашелся. Ранее были поданы две заявки, но компании не подошли по требованиям.