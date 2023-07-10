Благоустройство парков в Барнауле идет с опережением графиков

Парк «Юбилейный» Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле продолжаются работы по благоустройству парков. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, накануне общественные территории осмотрел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев вместе с подрядчиками.

Работы ведутся в трех парках – «Изумрудном», «Центральном» и «Юбилейном». В парке «Центральный» уже обустроили пешеходные дорожки из плитки, а также обустроили вход с пандусом, проложили кабель для монтажа освещения и камер видеонаблюдения, а также смонтировали каркас будущей беседки возле фонтана. Кстати, его в тестовом режиме могут запустить уже в августе. Сдать объект подрядчик планирует уже в сентябре, хотя по контракту работы необходимо завершить до конца года.

В «Юбилейном» тоже продолжаются работы. Там асфальтируют велобеговую дорожку и планируют завершить основной этап благоустройства к августу.

В «Изумрудном» подрядчик укладывает плитку, восстанавливает арки на центральном вхоже и завершает установку нового ограждения. Также уже залили фундамент сцены будущего амфитеатра и монтируют его каркас. Четвертый этап благоустройства закончат в середине августа.

- На всех трех общественных территориях работы выполняются в соответствие с графиком, а где-то даже со значительным опережением, поэтому каких-либо опасений по нарушению сроков сдачи объектов у нас нет, - подчеркнул Антон Шеломенцев.