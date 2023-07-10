Три иностранца пытались за взятку попасть в Алтайский край

Взятка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить гражданина Республики Казахстан. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, к нему обратились трое граждан Таджикистан и попросили за деньги помочь им пересечь границу РФ.

По данным следствия, в декабре прошлого года на мужчину вышли три иностранца и предложили необычный способ заработать денег. Он знал, что гражданам запрещен въезд на территорию России, но он все же согласился. «Проводник» довел их до государственной границы в Локтевском районе и указал место незаконного перехода через границу. После пересечения местности их задержали пограничники.

Также в марте этого года к обвиняемому обратились два гражданина Таджикистана с аналогичной просьбой. На своей машине он пытался незаконно провезти граждан, но его задержали, после чего мужчина попытался дать взятку пограничнику – 40 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.