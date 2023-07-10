Алтайский губернатор рассказал, как решат проблему качества воды

Вода Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о большом количестве жалоб и обращений по поводу качества воды. Как он рассказал в своем телеграм-канале, проблемой занимаются системно.

В Алтайском крае из года в год наращивают объемы финансирования и привлекают не только краевые, но и федеральные средства. Так, за пять лет на модернизацию систем водоснабжения было выделено 3,5 млрд рублей. В этом году, к примеру, было направлено 1,2 млрд рублей. За этот период удалось проложить и отремонтировать 200 км сетей, пробурить 402 артезианских скважины и построить 68 водонапорных башен.

Также Виктор Томенко сообщил о запланированной поездке в Тонул, где он на месте обсудит ситуацию с водой в селе. Реконструкция сетей включена в большую краевую программу, что позволит улучшить состояние коммунальной инфраструктуры на нескольких территориях. Также модернизация пройдет в Калманском, Усть-Калманском и Троицком районах.