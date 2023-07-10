Туристы рассказали об эвакуации из-за ливня на алтайском курорте

Манжерок
Фото: Анна Перевощикова
7 июля на алтайском курорте Манжероке прошел мощнейший ливень с градом. Как сообщала ранее «Комсомолка», работу курорта пришлось приостановить. Туристы поделились своими впечатлениями о стихии.
Туристы из Новосибирска рассказала «КП-Новосибирск», что они успели подняться по канатной дороге на обзорную площадку, а затем начался дождь и сильный град. Люди начали прятаться под деревьями и изрядно продрогли. Персонал курорта отпаивал гостей горячим чаем. После этого туристов эвакуировали вниз на пассажирских КамАЗах, в которых ездят рабочие. На вывоз отдыхающих ушло около трех-четырех часов.
- Сам курорт из-за дождя просто парализовало. Дороги все размыло, они превратились в мемов грязи, отели все в воде. Мы, конечно, не были готовы к такому экстриму и рискам, - говорит свидетель произошедшего.
Одним из последствий ливня стало и затопление парковки нового пятизвездочного отеля. Туристы рассказали изданию, что здание отключили от электричества как минимум на двое суток.
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