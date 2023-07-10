15-летний подросток сбежал из детского лагеря на Алтае

Ориентировка: След-Алтай

В Республике Алтай из детского лагеря ушел 15-летний подросток. Как сообщают в группе «Отделение Национального центра помощи детям по Республике Алтай», сейчас мальчика разыскивают.

Судя по ориентировке, Вадим Дайнеков 9 июля с 20:30 до 23:00 покинул территорию детского оздоровительного лагеря «Манжерок». До сих пор его местонахождение неизвестно.

Мальчику на вид 14-15 лет, прическа «под ноль», невысокого роста. Был одет в черный костюм с логотипом Adidas и серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться мальчик, просят сообщить по номерам 79635111543 (Юлия) или 88007005676 (горячая линия).