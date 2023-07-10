На Алтае прошел большой всероссийский фестиваль «Семейная команда»

Семья Ведерниковых. Фото: «Движение первых»

В Барнауле и других городах Алтайского края с 6 по 8 июля проходил большой фестиваль «Семейная команда». Как сообщили в пресс-службе «Движения первых», к фестивалю присоединились города и районы региона.

По словам организаторов, целями мероприятий были укрепление здоровья, вовлечение детей и молодежи в культуру и спорт, а также повышение значения семейных ценностей. Участники соревновались в эстафете, разукрашивали и запускали летающих змеев, учились танцевать зумбу и мастерили скворечники, а также много другое.

Напомним, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» было создано по распоряжению президента России Владимира Путина. В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» на одном из административных зданий появился мурал Движения, автором которого является художник Николай Замятин. Он нарисовал мальчишку из движения, который отдыхает на зеленой лужайке.