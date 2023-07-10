В Барнауле утром 10 июля потушили два пожара

Пожар Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле 10 июля пожарные потушили два возгорания в домах. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, никто не пострадал.

В первом случае пожар начался в пятиэтажном доме на улице Бехтерева. На четвертом этаже здания воспламенился электрощиток, начала гореть проводка, из-за чего произошло сильное задымление. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар за считанные минуты, так как его площадь составила не больше одного квадратного метра. Из зоны задымления самостоятельно эвакуировались семь человек, еще двоих вывели спасатели звена газодымозащитной службы.

Второй пожар случился на улице 42-й Краснознаменной бригады, там загорелась крыша частного дома. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Причину пожара пока не установили.