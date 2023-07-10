Профессор МГУ проведет лекцию о русском языке в рамках «Шукшинских дней на Алтае»

Фото: Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Вячеслава Шишкова

19 июля в библиотеке Шишкова в Барнауле выступит заслуженный профессор МГУ Владимир Елистратов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он проведет беседу о развитии русского языка.

Доктор культурологии, заслуженный профессор является автором «Словаря языка Василия Шукшина» и многих других словарей и изданий. Его программа под названием «Я русский бы выучил только за то…» стартует в 18:00.

- Шукшин есть в школьной программе, но в той же Москве среди абитуриентов доходят до Шукшина дай бог процентов десять. Где-то треть вообще не слышали этого имени. Это ужасно. В регионах ситуация лучше, но все равно…, - отметил профессор.