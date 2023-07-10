В алтайском избиркоме рассказали, как пройдет электронное голосование

Выборы в Алтайском крае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском избиркоме рассказали, как будет проходить дистанционное электронное голосование. Как сообщает «Толк» со ссылкой на главу избиркома края Ирину Акимову, оно будет длиться несколько дней.

Еще в феврале 2023 года около 65% избирателей региона (1,14 млн человек) имели техническую возможность для голосования в электронном виде. Это означает, что регион имеет техническую возможность для этого.

Также в крае уже вписали ДЭГ в региональный кодекс о выборах. Таким образом, к 2023 году подготовили уже всю системную правовую базу для применения этого вида голосования.

В этом году систему ДЭГ используют в 24 регионах за исключением Москвы. Чтобы проголосовать, избирателю нужно иметь активное избирательное право и аккаунт на Госуслугах. Заявления на участие в ДЭГ будут принимать с 24 августа до 4 сентября. Само голосование с помощью системы пройдет с 8 по 10 сентября.