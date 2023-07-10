Больше 300 барнаульцев на двое суток останутся без горячей воды

Отключение горячей воды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в понедельник, 10 июля, на двое суток отключили горячую воду по улице Ленинградская. Как сообщили в пресс-службе СГК, в зону ограничения попали 329 жителей дома №16.

Воду отключили уже в 9 утра. До 9:00 12 июля рабочие будут менять четыре компенсатора на магистрали диаметров 700 мм. Ресурса не будет в данном доме и парке спорта.

Кроме того, с 10:00 10 июля до 10:00 11 июля будет отключена горячая вода в 10 домах. СГК будет демонтировать заглушки на улице Папанинцев. В зону отключения попали дома на улицах Челюскинцев, Папанинцев, Песчаной и в переулке Сейфулинский.