В Барнауле разрешили строительство многоэтажки у элеватора

Строительство высотки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле у элеватора разрешили строительство 16-этажного дома. Как сообщает «Толк», согласование проекта длилось больше двух лет.

Для разрешения строительство девелоперу пришлось расширить участок. Как рассказал изданию руководитель компании Виталий Федров, эскизный проект был утвержден два года назад, но разрешение удалось получить лишь сейчас.

Дом Г-образной формы будет рассчитан на 195 квартир. Также планируются офисные помещения на первом уровне и подземная парковка. В доме будет кровля со спортивной площадной и детская зона во дворе.

Одна часть участка сейчас вычищена и обнесена забором, а на другой еще стоят дома, которые предстоит снести.