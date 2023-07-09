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НовостиПроисшествия9 июля 2023 8:57

В Бийском районе произошло жесткое ДТП, есть пострадавшие

Авария произошла в селе Первомайское
Вера Березовская
По факту ДТП проводится проверка

По факту ДТП проводится проверка

Фото: Олег УКЛАДОВ

8 июля в селе Первомайское в Бийском районе произошло ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

- По прибытии предварительно установлено, что водитель - мужчина 2002 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina при совершении обгона, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с автомобилем Tianye Admiral под управлением водителя - мужчины 1988 года рождения, двигавшегося во встречном направлении, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota получили повреждения различной степени тяжести. Медики оказали им помощь. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.