В Бийском районе произошло жесткое ДТП, есть пострадавшие

По факту ДТП проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

8 июля в селе Первомайское в Бийском районе произошло ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

- По прибытии предварительно установлено, что водитель - мужчина 2002 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina при совершении обгона, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с автомобилем Tianye Admiral под управлением водителя - мужчины 1988 года рождения, двигавшегося во встречном направлении, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota получили повреждения различной степени тяжести. Медики оказали им помощь. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.