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НовостиОбщество9 июля 2023 11:00

27-летняя жительница Алтая перевела 90 тысяч рублей мошенникам

Аферисты сообщили по телефону, что ее личный кабинет пытаются взломать
Вера Березовская
Деньги жительница Алтая перевела через банкомат

Деньги жительница Алтая перевела через банкомат

Фото: Олег УКЛАДОВ

27-летняя жительница Республики Алтай стала очередной жертвой мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Девушка рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что неизвестные лица пытаются взломать ее личный кабинет в одной и государственных информационный систем и похитит деньги.

Чтобы избежать кражи финансов, сельчанке предложили снять наличные и перевести на «специальную банковскую ячейку». Поверив, телефонным аферистам, девушка в банкомате тремя разными платежами перевела деньги на счет, продиктованный мошенниками.

Потерпевшая поняла, что её обманули после того, как злоумышленник написал в мессенджере «Сеанс окончен» и перестал выходить на связь.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.