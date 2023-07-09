27-летняя жительница Алтая перевела 90 тысяч рублей мошенникам

Деньги жительница Алтая перевела через банкомат Фото: Олег УКЛАДОВ

27-летняя жительница Республики Алтай стала очередной жертвой мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Девушка рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что неизвестные лица пытаются взломать ее личный кабинет в одной и государственных информационный систем и похитит деньги.

Чтобы избежать кражи финансов, сельчанке предложили снять наличные и перевести на «специальную банковскую ячейку». Поверив, телефонным аферистам, девушка в банкомате тремя разными платежами перевела деньги на счет, продиктованный мошенниками.

Потерпевшая поняла, что её обманули после того, как злоумышленник написал в мессенджере «Сеанс окончен» и перестал выходить на связь.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.