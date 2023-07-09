На Алтае мужчина утонул во время рыбалки

Мужчина рыбачил на озере Долгом Фото: Олег УКЛАДОВ

июля в Алтайском крае утонул мужчина. ЧП произошло во время рыбалки, сообщает пресс7-служба ГУ МЧС по региону.

Трагедия случилась в селе Бураново Тогульского района. Мужчина 1959 года рождения рыбачил на озере Долгом и утонул. Подробности не раскрываются.

Спасатели призываются соблюдать правила безопасности во время рыбной ловли. Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды. Во избежание несчастных случаев рыбачить лучше не отходя далеко от берега, а о своем уходе нужно обязательно сообщить близким. Также не стоит употреблять алкоголь.

Рыбная ловля на лодке требует особой внимательности. Необходимо иметь спасательный жилет, даже если умеете плавать, а также спасательный круг или конец Александрова.