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НовостиПроисшествия9 июля 2023 8:24

На Алтае мужчина утонул во время рыбалки

Несчастный случай произошел в Тогульском района
Вера Березовская
Мужчина рыбачил на озере Долгом

Мужчина рыбачил на озере Долгом

Фото: Олег УКЛАДОВ

июля в Алтайском крае утонул мужчина. ЧП произошло во время рыбалки, сообщает пресс7-служба ГУ МЧС по региону.

Трагедия случилась в селе Бураново Тогульского района. Мужчина 1959 года рождения рыбачил на озере Долгом и утонул. Подробности не раскрываются.

Спасатели призываются соблюдать правила безопасности во время рыбной ловли. Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды. Во избежание несчастных случаев рыбачить лучше не отходя далеко от берега, а о своем уходе нужно обязательно сообщить близким. Также не стоит употреблять алкоголь.

Рыбная ловля на лодке требует особой внимательности. Необходимо иметь спасательный жилет, даже если умеете плавать, а также спасательный круг или конец Александрова.