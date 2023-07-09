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НовостиПолитика9 июля 2023 6:18

Наблюдатели от Алтайского края работают на выборах президента Узбекистана

Они наблюдают за ходом голосования в Самарканде
Вера Березовская
На пост президента Узбекистана претендуют четыре кандидата, выдвинутые политическими партиями

На пост президента Узбекистана претендуют четыре кандидата, выдвинутые политическими партиями

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 9 июля, представители Алтайского края работают в составе Миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах президента Узбекистана. Об этом сообщает краевой избирком.

За ходом голосования наблюдают начальник отдела по обеспечению деятельности базовых ТИК крайизбиркома Светлана Анисимова и председатель Центральной районной ТИК Барнаула Виталий Замаруев. По плану они должны посетить десять избирательных участков в Самарканде.

На пост президента Узбекистана претендуют четыре кандидата, выдвинутые политическими партиями. В качестве эксперимента на выборах будут использоваться средства биометрической идентификации избирателей.