За неделю 422 жителя Алтайского края пострадали от присасывания клещей

Зарегистрированы шесть комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю 422 жителя Алтайского края пострадали от присасывания клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Сезон активности клещей стартовал 30 марта. С тех пор в поликлиники региона с жалобами на присасывание обратились свыше 6,6 тысяч человек, из них больше 1,5 тысяч детей. Зарегистрированы шесть комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у трех детей.

В настоящее время наблюдается снижение активности клещей, но опасность пострадать от их присасывания сохраняется в течение всего теплого времени года.