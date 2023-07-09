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НовостиОбщество9 июля 2023 6:03

За неделю 422 жителя Алтайского края пострадали от присасывания клещей

В течение сезона в поликлиники региона с жалобами на присасывание обратились свыше 6,6 тысяч человек
Вера Березовская
Зарегистрированы шесть комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом

Зарегистрированы шесть комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю 422 жителя Алтайского края пострадали от присасывания клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Сезон активности клещей стартовал 30 марта. С тех пор в поликлиники региона с жалобами на присасывание обратились свыше 6,6 тысяч человек, из них больше 1,5 тысяч детей. Зарегистрированы шесть комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у трех детей.

В настоящее время наблюдается снижение активности клещей, но опасность пострадать от их присасывания сохраняется в течение всего теплого времени года.