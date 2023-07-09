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НовостиОбщество9 июля 2023 3:46

В Алтайский край хотели завезти помидоры с вирусом морщинистости

Его обнаружили в партии томатов из Казахстана
Вера Березовская
Ввоз партии овощей запретили

Ввоз партии овощей запретили

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край хотели завезти 18 тонн помидоров из Казахстана с вирусом морщинистости. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

- В партии томатов выявлен карантинный вредный организм - вирус морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus, или ToBRFV), - сообщили в ведомстве.

Наличие вируса подтвердили результаты лабораторной экспертизы. Выпуск зараженной партии томатов запретили. Сейчас груз находится на изолированном хранении до принятия решения о его дальнейшем использовании или уничтожении.