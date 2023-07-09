В Алтайский край хотели завезти помидоры с вирусом морщинистости

Ввоз партии овощей запретили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край хотели завезти 18 тонн помидоров из Казахстана с вирусом морщинистости. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

- В партии томатов выявлен карантинный вредный организм - вирус морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus, или ToBRFV), - сообщили в ведомстве.

Наличие вируса подтвердили результаты лабораторной экспертизы. Выпуск зараженной партии томатов запретили. Сейчас груз находится на изолированном хранении до принятия решения о его дальнейшем использовании или уничтожении.