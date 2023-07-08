В Барнауле подростки катались на электросамокатах посреди дороги

Подростки устроили опасные катания по проезжей части на электросамокатах Фото: Герман Архаров

В Барнауле подростки устроили опасные катания по проезжей части на электросамокатах, создавая аварийные ситуации на дороге. Об этом сообщает «Катунь 24».

На кадрах видео видно, что подростки на электросамокатах катаются по двухполосной автомобильной дороге. При этом своими действиями дети создавали потенциально аварийные ситуации, нарушая ПДД. Несмотря на то, что движение на дороге было не загруженное, водителям приходилось тормозить и перестраиваться в другую полосу.

Как сообщают очевидцы, водители сигналили и даже останавливались, чтобы сделать замечания подросткам.

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