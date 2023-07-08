Губернатор Томенко посетил семью, отметившую золотой юбилей свадьбы

Виктор Томенко в гостях у семьи Польских Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края в День семьи, любви и верности посетил семью Бориса и Ольги Польских, которые отметили 50-летний юбилей со дня свадьбы. Об этом сообщают в правительстве Алтайского края.

6 июля Виктор Томенко поздравлял семью через видеозвонок и его пригласили приехать в гости. В честь праздника Дня семьи, любви и верности губернатор принял приглашение и 8 июля побывал у семьи Польских в гостях. Супруги воспитали троих детей, а сейчас они на пенсии. Борис и Ольга рассказали губернатору о том, что в их семье чтят традиции и даже есть музей семьи. Также Ольга Польских подарила губернатору свою книгу - исторический роман «Восхождение».

Губернатор подчеркнул, что семья – главная опора для каждого:

- Надо почаще чтобы и внуки, и дети находили хоть минутку, хоть денек, чтобы побыть вместе, - отметил Виктор Томенко. - Это самые счастливые дни.

В Алтайском крае широко действует поддержка семей. Только в прошлом году на обеспечение различных выплат семьям с детьми в регионе было направлено свыше 14 миллиардов рублей

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