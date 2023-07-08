Крупный пожар в частном доме потушили ночью 8 июля в Барнауле

Для тушения пожара были задействованы 12 человек личного состава МЧС
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Поздно ночью 8 июля произошел пожар в частном доме в поселке Сибирская Долина по улице Куликовской. Благодаря пожарным возгорание удалось быстро ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Огонь охватил комнаты дома на площади в 100 квадратных метра. Для тушения пожара были задействованы 12 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники. Пожар был быстро потушен.
Как сообщается в МЧС, при пожаре пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причины, которые могли привести к возгоранию.
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