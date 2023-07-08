Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2023 8:40

Дорожники в Барнауле проверили работу ливневых канализаций

Проверка проходила в связи с возможностью обильных осадков
Александр Коровниченко
Работу ливневок проверили на случай выпадения обильных осадков

Работу ливневок проверили на случай выпадения обильных осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле специалисты МБУ «Автодорстрой» провели выезды в места возможного скопления воды при обильных осадках и проверили работу ливневых канализаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

8 июля сотрудники МБУ «Автодорстрой» в связи с возможным выпадением обильных осадков проверили ливневки в Барнауле. Проверка прошла на улицах Молодежной, Телефонной, Павловском тракте и других возможных участках подтопления дорог. Решетки ливневок были очищены на проспекте Строителей и пересечении улиц Северо-Западной и Г. Исакова.

По результатам проверки установлено, что ливневые канализации функционируют нормально. В связи с возможными осадками созданы дежурные бригады для проверки ливневок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Алтайском крае 8 июля будет теплой и дождливой

По региону возможны дожди, грозы и град (подробнее)