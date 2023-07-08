Дорожники в Барнауле проверили работу ливневых канализаций

Работу ливневок проверили на случай выпадения обильных осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле специалисты МБУ «Автодорстрой» провели выезды в места возможного скопления воды при обильных осадках и проверили работу ливневых канализаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

8 июля сотрудники МБУ «Автодорстрой» в связи с возможным выпадением обильных осадков проверили ливневки в Барнауле. Проверка прошла на улицах Молодежной, Телефонной, Павловском тракте и других возможных участках подтопления дорог. Решетки ливневок были очищены на проспекте Строителей и пересечении улиц Северо-Западной и Г. Исакова.

По результатам проверки установлено, что ливневые канализации функционируют нормально. В связи с возможными осадками созданы дежурные бригады для проверки ливневок.

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