В Бийске вынесли приговор по делу о смертельной драке в баре

Родственники потерпевшего намерены обжаловать приговор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске был вынесен приговор мужчине, который в январе 2022 года в баре несколько раз ударил другого посетителя заведения. В результате конфликта потерпевший скончался, а нападавшему вынесли приговор 6 июля. Об этом сообщает «Банкфакс».

Инцидент произошел в январе 2022 года в одном из баров Бийска. Между двумя мужчинами произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В итоге 31-летний мужчина, который занимался боксом и был тренером, нанес удары 29-летнему мужчине, который служил в Росгвардии и был не при исполнении. После полученных травм потерпевший скончался.

Обвиняемый признал свою вину частично, утверждая, что не бил, а только толкал потерпевшего. В итоге мужчине вменили ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Суд приговорил его к 1 году ограничения свободы и выплате компенсации морального вреда в размере 1,2 млн рублей. С приговором не согласны прокуратора и родственники погибшего. Они намерены его обжаловать.

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