В Барнауле в поселке Ягодный строят новую линию электропередачи

К 5 июля было установлено 10 новых опор. Фото: Барнаульская сетевая компания

В поселке Ягодный сотрудники Барнаульской сетевой компании строят новую линию электропередачи. Это связано с поступлением заявок на присоединение новых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Электромонтеры выделили безопасный коридор. Планируется установить трансформаторную станцию и провести 500 метров воздушных высоковольтных проводов до нее и 200 метров после. Этого будет достаточно для обеспечения электричеством новых участков.

К 5 июля было установлено 10 новых опор и началась прокладка высоковольтных проводов.

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