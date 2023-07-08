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НовостиОбщество8 июля 2023 6:37

В Барнауле в поселке Ягодный строят новую линию электропередачи

Работы выполняет Барнаульская сетевая компания
Александр Коровниченко
К 5 июля было установлено 10 новых опор. Фото: Барнаульская сетевая компания

К 5 июля было установлено 10 новых опор. Фото: Барнаульская сетевая компания

В поселке Ягодный сотрудники Барнаульской сетевой компании строят новую линию электропередачи. Это связано с поступлением заявок на присоединение новых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Электромонтеры выделили безопасный коридор. Планируется установить трансформаторную станцию и провести 500 метров воздушных высоковольтных проводов до нее и 200 метров после. Этого будет достаточно для обеспечения электричеством новых участков.

К 5 июля было установлено 10 новых опор и началась прокладка высоковольтных проводов.

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