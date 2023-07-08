В Алтайском крае пары стали чаще заключать официальные браки

В 2022 году жители Алтайского края заключили 15,7 тыс. браков Фото: Александр Коровниченко

В Алтайском крае влюбленные стали чаще оформлять брак официально. Если сравнить данные 2022 года с 2021 годом, то число бракосочетаний выросло на 18,2%. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Сообщается что в 2022 году жители Алтайского края заключили 15,7 тыс. браков. Эта цифра превысила данные 2021 года на 18,2 %. Чаще всего семью создают в возрасте от 20 до 34 лет. При этом в крае зарегистрировано несколько браков людей старше 60 лет - 598 среди мужчин и 383 у женщин.

Также сообщается, что в Алтайском крае за 2022 год родилось 17,6 тыс. детей: 9,1 тыс. мальчиков и 8,5 тыс. девочек. При этом родилось 235 двойней и одна тройня.

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