С 15 августа проездным билетом в общественном транспорте могут воспользоваться дети, которые учатся на дому Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле, начиная с 15 августа, проездным билетом школьника в общественном транспорте могут воспользоваться дети, которые учатся на дому. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Виктор Томенко.

Как сообщил губернатор, подобные запросы поступали от родителей детей, которые учатся дома. Нередко такой ребенок тратит на проезд в месяц до 1300 рублей. В то время как проездной билет школьника стоит 450 рублей для многодетных семей и 600 рублей - для остальных. Виктор Томенко указал, что обсудил этот вопрос с главой Барнаула Вячеславом Франком. В итоге принято решение о продаже проездных с 15 августа и для детей, которые учатся дома.

Губернатор подчеркнул, что подобная мера должна ввестись и в других городах. Главам муниципалитетов было предложено проработать этот вопрос.

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