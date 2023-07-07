В администрации Барнаула рассмотрели вопрос с долгостроем на улице Петра Сухова

В заседании приняли участие руководитель компании застройщика и инициативная группа дольщиков Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло заседание рабочей группы по вопросу о строительстве многоквартирного дома на ул. П. Сухова, 34. Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел заседание. Также участие в нем приняли руководитель компании застройщика и инициативная группа дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На заседании руководить ООО ПСИП «Сиада» Александр Соболев сообщил, что дом готов на 98 процентов, но сейчас идет процесс перепроектирования наземно-подземной парковки. С первого раза получить положительное экспертное заключение по этому вопросу не удалось, пришлось доработать документацию. Положительное заключение ожидается в ближайшие дни.

Для понимания дальнейшего развития ситуации застройщик должен предоставить график проведения работ, уточненную информацию о проданных и непроданных объектах недвижимости, а также сведения об обращении застройщика в кредитные организации. Повторное заседание рабочей группы назначено через неделю.

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