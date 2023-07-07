Аналитики изучили скорость мобильного интернета в Барнауле

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях всех операторов связи, работающих в Барнауле.

В рамках проекта "Качество связи" специалисты агентства TelecomDaily тестировали услуги передачи данных в сотовых сетях, работающих на территории России. На протяжении десяти дней они проводили замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по столице Алтайского края в общей сложности более 100 км. Маршрут включал основные магистрали города, а также спальные районы. Использовались смартфоны с SIM картами четырёх операторов связи.

Эксперты TelecomDaily отметили высокое качество мобильного интернета в Барнауле: средние скорости в сотовых сетях столицы Алтайского края в 2,5 раза выше, чем по России в целом и на 38% выше, чем в Москве.

По результатам исследования абсолютным лидером МегаФон был признан по двум ключевым показателям: по средней скорости от абонента – 39,8 Мбит⁄с и к абоненту – 68,4 Мбит⁄с. В каждом случае эти показатели выше результатов, полученных независимыми экспертами в сетях ближайшего конкурента: по средней скорости от абонента – на 156%, а к абоненту – на 31%.

"Мобильная активность наших клиентов растёт ежемесячно. Например, в июне этого года жители Алтайского края "прокачали" на 12% больше интернет-трафика по сравнению с маем. Абоненты всё чаще пользуются видеоплатформами, общаются в социальных сетях и мессенджерах, слушают музыку, пользуются навигаторами, цифровыми финансовыми инструментами. Чтобы соответствовать запросам барнаульцев, мы постоянно развиваем сеть в регионе — расширяем ёмкость действующей сети связи, запускаем новые объекты связи 4G, в том числе в туристических зонах", — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае.