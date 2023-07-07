Подведены итоги голосования за видео, снятые о фестивале «Песчаная-2023» на Алтае

«Песчаная-2023» - это молодежный фестиваль экстремального туризма. Фото: Сергей Кулыгин

«Песчаная-2023» - это молодежный фестиваль экстремального туризма: рафтинг, пеший туризм, скалолазание, фигурное вождение на велосипеде. Его проводят, начиная с 2007 года в урочище Щёки Смоленского района. Впервые освещать событие отправились не только профессиональные журналисты, но и ребята из молодежных студий. Каждая телевизионная группа показала «свой» фестиваль.

Корреспонденты Сибирской медиагруппы дали хорошую оценку всем работам.

Ребята молодцы, что во время записи интервью присутствуют в кадре и участвуют в беседе, а не просто показывают зрителям «говорящие головы». Отмечу, что во всех материалах чувствуется командная работа, чёткое взаимодействие журналиста и оператора. Видно, что все ребята освоили азы профессии и не боятся камеры, ведут себя уверенно. Все материалы получились разными по динамике, по подаче и по смыслам. Это придаёт сюжетам индивидуальность.

У медицентра «Есть контакт!» хороший видеоряд, передающий эмоцию. Материалы насыщены информацией, показаны все дисциплины фестиваля, удачно подобраны музыкальные композиции. В третьем ролике хочу отметить отличную работу ведущего, живо, не наигранно. Уместен прием с ускорением картинки, получилось все гармонично.

Медиастудия «СреДа» в одном ролике подняла важную тему безопасности экстремального туризма. Это качественная репортажная работа.

Второй ролик выделяется из всех – живые эмоциональные ведущие, легкая юмористическая подача материала. Ребята сумели передать атмосферу самого места и не забыли рассказать любопытные факты о фестивале. Чувствуется командная работа на площадке. Хорошее взаимодействие оператора и корреспондента. Чёткая, сочная картинка.

Медиастудия «Такие дела», Кытмановский район, удачно выставила все интервью, особенно первое с организатором фестиваля, когда он не просто стоит в кадре, а находится в динамике! Здорово, что добыли кадры, снятые с рафта и сами поучаствовали в процессе.

Хочется отметить так же уверенное поведение в кадре ребят студии «МедиаДвиж» Первомайского района. Картинки четкие, живые, эмоциональные.

Итак, высший балл получила работа Троицкой медиастудии «СреДа», который был на голосовании под номером 5.

По продвижению в сетях лучшие показатели у медиастудии Кытмановского района «Такие дела».

Фонд Александра Прокопьева определил призы победителям.

Троицкая студия «СреДа» получит стабилизатор – компактное устройство, которое сглаживает тряску от перемещения камеры или телефона и дрожи рук во время записи видео.

Юнкоры Кытмановского района получат беспроводную радиосистему, которая подходит как для телефона, так и для фотоаппарата и любительской камеры.

Призы победителям и дипломы вручит Александр Прокопьев на молодежном медиафестивале, который Фонд организует после каникул, в начале учебного года.