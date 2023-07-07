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НовостиОбщество7 июля 2023 5:53

Дом купца Полякова отреставрируют в Барнауле

Работы оцениваются в 2,2 млн рублей
Александр Коровниченко
Здание усадьбы купца Полякова

Здание усадьбы купца Полякова

Фото: Александр Коровниченко

Историческое здание отреставрируют в центре Барнаула. Это особняк купца Полякова 1913 года постройки, который находится на ул. Гоголя. Сообщение о заказе на реставрацию появилось на сайте «Госзакупок».

Согласно данным с портала, будущий исполнитель заказа должен подготовить здание к реконструкции. Перечень работы, которые нужно будет провести: получить все необходимые документы, провести инженерные исследования и составить проектную документацию.

Отдельно оговаривается, что исполнитель заказа должен пройти историко-культурную и государственную экспертизы. В случае неудачи повторные экспертизы будут проходить за счет исполнителя.

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