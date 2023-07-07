В Барнауле проводят повторную обработку зеленых зон города от комаров

Все работы выполняются механическим способом Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 7 июля приступили к повторной обработке зеленых и приречных зон от комаров. Все работы займут несколько дней. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

В Барнауле с 7 июля началась обработка от комаров в Центральном районе, а именно на площади Победы, Обском бульваре, в Нагорном парке, вдоль аллеи по проспекту Ленина и других территориях. Далее обработка будет проведена в других районах города и вдоль береговой линии Оби, где благоприятные условия для размножения комаров.

Как отмечается, все работы выполняются механическим способом, поэтому займут всего несколько дней. Обработка ведется только в утренние часы, когда на улицах безлюдно и нет ветра. Препарат для людей безвреден.

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