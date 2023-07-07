Град в Белокурихе. Фото: телеграм-канал «В курсе 22»

Жители Алтайского края делятся в социальных сетях фото и видео града, который выпал на трассе в Белокурихе. Как видно на кадрах, град плотным слоем покрыл обочину дороги. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

Авторы фото и видео очень удивились подобному явлению и даже остановились на дороге, чтобы потрогать выпавший град. При этом отмечается, что кроме града на трассе был туман.

На кадрах видно, что град по размеру небольшой, но из-за того, что он выпал плотным слоем, создается впечатление, что выпал снег посреди лета.

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