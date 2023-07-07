Звездопад смогут наблюдать жители Алтайского края в июле и августе

Фото звездного неба над Алтаем. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Жители Алтайского края смогут наблюдать невооруженным взглядом красивый звездопад. Увидеть его можно ночами, в июле и августе. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Космическое явление звездопада связано с прохождением Земли через метеоритный поток. Его мелкие частички влетают в атмосферу нашей планеты на высокой скорости и сгорают. Это создает эффект падающей звезды.

Наблюдать это красивое космическое явление можно невооруженным взглядом с 14 июля по 1 сентября. Проявляться оно будет в северной части неба. Лучшее время для наблюдений - с 23:00 до 04:30. Чтобы лучше все рассмотреть, нужно находиться вдали от источников света, деревьев и домов, которые могут загородить обзор.

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