Погода 7 июля в Алтайском крае будет жаркой Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установилась жаркая погода с возможными осадками. Так, 7 июля температура поднимется до +30. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Алтайском крае днем 7 июля воздух прогреется на показатели от +25 до +30 градусов. Местами по территории региона пройдут дожди, грозы, возможен даже град. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

В Барнауле 7 июля также прогнозируется высокая температура от +26 до +28 градусов. Дожди с грозами возможны только в конце дня. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

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