Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить вандала, который разгромил несколько остановок в краевой столице. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что мартовской ночью обвиняемый на Змеиногорском тракте беспричинно разбил остекление остановок «Больница РТП», «Санаторий Обь» и «Алтайский садовод». Нанесенный им материальный ущерб составил более 70 тысяч рублей

Как рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, на стадии дознания мужчина признал вину в полном объеме, объяснив свои действия состоянием опьянения. Он частично возместил ущерб, а на оставшуюся часть невозмещенного ущерба комитет по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи города Барнаула.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ