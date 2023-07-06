Обновленные 100-рублевые банкноты поступили в Алтайский край

Фото: Банк России http://www.cbr.ru

В Алтайский край поступила первая партия обновленных 100-рублевых банкнот. Об этом пишет «Алтапресс».

Дизайн купюр претерпел значительные изменения. Теперь на лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Кремля с курантами. Рядом, более бледно, нарисован парк «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, а также здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне изображен Ржевский мемориал Советскому солдату и музей-заповедник «Куликово поле». Преобладающие цвета сторублевки – оливковый и оранжевый

Постепенно новые купюры заменят старые.