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НовостиОбщество6 июля 2023 11:18

Обновленные 100-рублевые банкноты поступили в Алтайский край

Преобладающие цвета сторублевки – оливковый и оранжевый
Вера Березовская
Фото: Банк России http://www.cbr.ru

Фото: Банк России http://www.cbr.ru

В Алтайский край поступила первая партия обновленных 100-рублевых банкнот. Об этом пишет «Алтапресс».

Дизайн купюр претерпел значительные изменения. Теперь на лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Кремля с курантами. Рядом, более бледно, нарисован парк «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, а также здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне изображен Ржевский мемориал Советскому солдату и музей-заповедник «Куликово поле». Преобладающие цвета сторублевки – оливковый и оранжевый

Постепенно новые купюры заменят старые.