Варианты принимаются до 31 июля. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульцы могут придумать название скверу на пересечении улиц Ускова и Взлётной. Об этом сообщает мэрия.

Сейчас у зеленого уголка нет официального название. Заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев дал поручение профильному комитету организовать соответствующую работу.

Принять участие в выборе названия для сквера смогут сами барнаульцы. Для этого необходимо направлять свои предложения на почту imya.skver@mail.ru. Обязательно нужно написать небольшое пояснение, почему именно так стоит назвать сквер, и указать свои контакты.

Также можно оставлять свои предложения в комментариях под соответствующей новостью на официальной странице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в социальной сети «ВКонтакте».

Варианты принимаются до 31 июля. Затем комиссия из представителе администрации города и района и инициативных жителей выберет три наиболее интересных варианта.