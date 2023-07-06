Губернатор Алтайского края подписал соглашение с Петербургским тракторным заводом

Фото Антона Федотова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

– С тракторным заводом мы работаем давно. Прошлый год стал рекордным с точки зрения покупки техники петербургского предприятия: аграрии купили 205 машин, строительно-дорожные предприятия — 30, - рассказал Томенко.

В свою очередь, петербургский тракторный завод покупает комплектующие у алтайских производителей. в прошлом году объемы закупок выросли больше, чем в три раза – до 1 млрд рублей. Всего с 2021 года алтайский «Нортек» поставил петербургскому заводу 13,5 тысяч шин, а Барнаульский завод прессового оборудования — 8,1 тысячи колесных дисков.

Согласно новому соглашению, объемы закупок алтайской продукции станут еще больше, а местные аграрии смогут на более выгодных условиях приобретать технику.