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НовостиЭкономика6 июля 2023 9:24

Губернатор Алтайского края подписал соглашение с Петербургским тракторным заводом

Аграрии края покупают технику завода
Вера Березовская
Фото Антона Федотова

Фото Антона Федотова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

– С тракторным заводом мы работаем давно. Прошлый год стал рекордным с точки зрения покупки техники петербургского предприятия: аграрии купили 205 машин, строительно-дорожные предприятия — 30, - рассказал Томенко.

В свою очередь, петербургский тракторный завод покупает комплектующие у алтайских производителей. в прошлом году объемы закупок выросли больше, чем в три раза – до 1 млрд рублей. Всего с 2021 года алтайский «Нортек» поставил петербургскому заводу 13,5 тысяч шин, а Барнаульский завод прессового оборудования — 8,1 тысячи колесных дисков.

Согласно новому соглашению, объемы закупок алтайской продукции станут еще больше, а местные аграрии смогут на более выгодных условиях приобретать технику.