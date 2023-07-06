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НовостиОбщество6 июля 2023 8:13

В Железнодорожном районе Барнаула ликвидируют несанкционированные свалки

Для этих целей администрация района ежегодно заключает муниципальный контракт
Вера Березовская
Рабочие уберцт участок вблизи лесного массива со стороны ул. Власихинской, 51а

Рабочие уберцт участок вблизи лесного массива со стороны ул. Власихинской, 51а

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Железнодорожном районе Барнаула приступили к ликвидации нелегальных свалок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что администрация района ежегодно заключает муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок. В этом году уберут территории по адресам ул. Новороссийская, 69а, ул. Кирсараевской вблизи дома №199, а также участок вблизи лесного массива со стороны ул. Власихинской, 51а.

Власти района призывают жителей ответственно относиться к чистоте города. Выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры.