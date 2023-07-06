В Железнодорожном районе Барнаула ликвидируют несанкционированные свалки

Рабочие уберцт участок вблизи лесного массива со стороны ул. Власихинской, 51а Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Железнодорожном районе Барнаула приступили к ликвидации нелегальных свалок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что администрация района ежегодно заключает муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок. В этом году уберут территории по адресам ул. Новороссийская, 69а, ул. Кирсараевской вблизи дома №199, а также участок вблизи лесного массива со стороны ул. Власихинской, 51а.

Власти района призывают жителей ответственно относиться к чистоте города. Выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры.