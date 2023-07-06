Леонид Степанович Калинкин. Фото: Минкультуры Алтайского края

В Алтайском крае установят памятник Леониду Калинкину к его 90-летию. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Леонид Степанович Калинкин – выдающийся деятель культуры Алтайского края, талантливый педагог и хормейстер, им была проделана большая работа по развитию вокально-хоровой культуры в регионе.

– 9 мая 2024 года заслуженному работнику культуры РСФСР главному хормейстеру Алтайского края Леониду Степановичу Калинкину исполнилось бы 90 лет. Этот памятник достойный подарок к его юбилею, – отметила председатель Союза ветеранов культуры Алтайского края Наталья Рябцева.

Открытие нового памятника состоится 11 июля в 12 часов на Власихинском кладбище. В сборе средств на монумент приняли участие бывшие ученики Калинкина, ветераны и работники культуры, руководители профессиональных и любительских творческих коллективов.