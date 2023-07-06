Власти Барнаула обсудили вопросы переселения граждан из аварийного фонда

Совещание прошло в мэрии Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья.

На сегодня необходимо расселить 156 многоквартирных домов в Барнауле, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В этих домах проживает более 4 тысяч человек.

По данным на начало июля, по краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в Барнауле расселено 1653 аварийных жилых помещения.

Помимо этого, в городе реализуется муниципальная программа – в нее попали дома, признанные авариными после 1 января 2017 год. В муниципальную программу вошли 132 многоквартирных дома. По информации на начало июля, расселено 295 человек из 135 помещений общей площадью 4,7 тыс. кв. м.