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НовостиЭкономика6 июля 2023 4:57

Объем рынка кредитных карт достиг рекордных значений

По оценкам ВТБ, общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия превысит 2,6 трлн рублей, что станет рекордным значением за всю историю рынка в России

С начала года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти.

Банк фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч карт из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт финансовой структуры также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%.

«Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и собственные исследования. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день. Такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом. С июля банк предложил клиентам расширенный льготный период и увеличенный кешбэк за все покупки в первый месяц», – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов.