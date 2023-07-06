В Алтайском крае два человека пострадали в результате ДТП

По факту ДТП проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером, 5 июля, в Алтайском трассе на трассе 322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Респ. Казахстан». Подробности рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что мужчина 1996 года рождения за рулем Hyundai Solaris при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Hyundai Elantra под управлением мужчины 1968 года рождения.

В результате водителя первой иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Второй мужчина также получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.