Алтайские сыры и медовые пряники представят на гастрофестивале в Москве

На фестивале Алтайский край будет представлен флагманскими брендами сыров Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские производители представят свою продукцию на гастрономическом фестивале «Вкусы России», который открывается на этой неделе в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

На фестивале Алтайский край будет представлен флагманскими брендами сыров, растительного масла, меда, мясных деликатесов.

- А еще участники смогут попробовать наши медовые пряники — их готовят по уникальной рецептуре с натуральными алтайскими ягодами. Не хуже, чем тульские! Накормим на фестивале всю Россию, - написал губернатор.

Ранее на Алтае прошел гастрономический фестиваль «Ах! Фест», в котором приняли участие 12 шеф-поваров со всей России.