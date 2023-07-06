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НовостиОбщество6 июля 2023 2:25

Алтайские сыры и медовые пряники представят на гастрофестивале в Москве

В столице открывается фестиваль «Вкусы России»
Вера Березовская
На фестивале Алтайский край будет представлен флагманскими брендами сыров

На фестивале Алтайский край будет представлен флагманскими брендами сыров

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские производители представят свою продукцию на гастрономическом фестивале «Вкусы России», который открывается на этой неделе в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

На фестивале Алтайский край будет представлен флагманскими брендами сыров, растительного масла, меда, мясных деликатесов.

- А еще участники смогут попробовать наши медовые пряники — их готовят по уникальной рецептуре с натуральными алтайскими ягодами. Не хуже, чем тульские! Накормим на фестивале всю Россию, - написал губернатор.

Ранее на Алтае прошел гастрономический фестиваль «Ах! Фест», в котором приняли участие 12 шеф-поваров со всей России.