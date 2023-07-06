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НовостиОбщество6 июля 2023 2:09

В Барнауле на участке улицы Попова временно перекрыли одну из полос движения

Там рабочие обустраивают систему водоотведения поверхностных сточных вод
Вера Березовская
Работы должны завершить до конца августа

Работы должны завершить до конца августа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на участке улицы Попова временно перекрыли одну из полос движения. Об этом сообщает мэрия.

Рабочие приступили к устройству системы водоотведения поверхностных сточных вод по улице Попова и Павловского тракта. Зона работ частично расположена на проезжей части - от улицы 280-летия Барнаула в сторону Павловского тракта в районе нерегулируемого пешеходного перехода. В Связи с этим проезд по правой полосе закрыт. Ездить можно по левой и средней полосе.

Завершить работы подрядчик должен до конца лета.