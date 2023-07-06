Работы должны завершить до конца августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на участке улицы Попова временно перекрыли одну из полос движения. Об этом сообщает мэрия.

Рабочие приступили к устройству системы водоотведения поверхностных сточных вод по улице Попова и Павловского тракта. Зона работ частично расположена на проезжей части - от улицы 280-летия Барнаула в сторону Павловского тракта в районе нерегулируемого пешеходного перехода. В Связи с этим проезд по правой полосе закрыт. Ездить можно по левой и средней полосе.

Завершить работы подрядчик должен до конца лета.