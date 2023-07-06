В Барнауле собираются построить новый торговый центр

Площадь здания составляет 570 кв. метров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле построят здание для нового торгового центра. Как сообщает «Толк», его разместят на ул. Германа Титова 31 – напротив ДК Моторостроителей.

Новый проект рассмотрели эксперты на градосовете 4 июля, где его представил архитектор Владимир Золотов. По плану ТЦ появится среди дачных участков, которые сейчас активно скупают и застраивают коммерческими объектами.

Площадь здания составляет 570 кв. метров. В нем будет три основных этажа и один антресольный.

Больше всего членов градосовета интересовало, как будущий объект будет использоваться. Докладчик пояснил, что его запланировано построить для торговли. Там разместят специализированные магазины с товарами эпизодического спроса – спортивным, садовым инвентарем, принадлежностями для отдыха.