Жару до +29 прогнозируют в Алтайском крае 6 июля 2023

В Барнауле дневная температура воздуха составит от +26 до +28 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

6 июля в Алтайском крае температура вновь достигнет высоких отметок. Подробный прогноз на день дали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по региону днем столбики термометра покажу от +24 до +29 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы по юго-востоку местами туман. Ветер подует северный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигнуть 15-20 м/с.

В Барнауле дневная температура воздуха составит от +26 до +28 градусов. В конце дня прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 6-11 м/с.