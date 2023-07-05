На Алтае пенсионер расстроился из-за денег и убил друга

Деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Пристанском районе Алтайского края 67-летний мужчина пойдет под суд за убийство друга. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, конфликт между мужчинами начался из-за денег.

По данным следкома, в декабре прошлого года в одном из сел обвиняемый гостил у друга и выпивал с ним спиртное. Вечером он обнаружил, что из его кармана пропали деньги. Он начал искать их в доме и нашел спрятанными. Тогда мужчина начал высказывать претензии хозяину дома. В какой-то момент он пустил в ход нож и воткнул его в живот оппоненту. 52-летний потерпевший спустя время скончался.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал, - отметили в управлении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.